Vier Roeselaarse drugdealers opgepakt, ook twee in Antwerpen: “Geen kleine jongens die nu achter tralies zitten”

Het is met voldoening en trots dat bij de politiezone RIHO een uitstalling werd gemaakt van een groot deel van wat eind november tijdens een reeks huiszoekingen in beslag werd genomen. De vangst is dan ook niet min. “In één van de woningen namen we anderhalve kilogram amfetamines, 1 kilogram cannabis, ongeveer 300 gram hasj en een voorraad XTC-pillen in beslag”, zegt commissaris Carl Vyncke, woordvoerder bij RIHO. “Daarnaast namen we 2 auto’s en meer dan 6.000 euro cash geld in beslag.”

Publiek geheim

Ook op de pronktafel: handboeien - geen speelgoedexemplaren -, een boksbeugel, een alarmpistool en twee bivakmutsen. Bij RIHO willen ze niet in detail gaan over het dossier maar het is een publiek geheim dat in de drugsscène niet alleen maar gedeald en gebruikt wordt. Mensen worden soms ook afgedreigd, ontvoerd zelfs. Niet zelden gebeurt het ook dat dealers elkaar bestelen, ‘rippen’ zoals dat in het wereldje heet. Of één of verschillende verdachten zich in dit dossier ook aan dergelijke praktijken bezondigden, is niet duidelijk. Maar het materiaal werd wel gevonden tijdens de huiszoekingen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bij de huiszoekingen in het Roeselaarse en in Antwerpen werden naast cash geld en verboden wapens ook flink wat drugs aangetroffen. © Hans Verbeke

Zelf op het spoor gekomen

Volgens Carl Vyncke gaat het om een belangrijk dossier. “Onze mensen zijn zelf op het spoor gekomen van de drugshandel. Verder onderzoek liet hen toe om andere betrokken te identificeren en de handel in kaart te brengen. Op het gepaste moment werd dan toegeslagen.” Eind november vonden verschillende huiszoekingen plaats. Daarop werden zes mensen opgepakt. Het gaat om vier dealers uit het Roeselaarse. Zij werden bevoorraad door twee Antwerpenaars, die ook bij de kraag werden gevat.

Flinke opsteker

De zes verdachten zijn intussen bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hen aanhouden en zullen dus alvast de eindejaarsdagen in de cel doorbrengen. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken hoe wijd het drugsnetwerk vertakt is. Mogelijk volgen later nog nieuwe arrestaties. “Voor ons team is dit echter nu al een flinke opsteker”, zegt Carl Vyncke. “Het drugsmilieu in Roeselare werd een flinke slag toegebracht, na intensief onderzoek dat al na drie maanden leidt tot dit resultaat. Daar mogen we trots op zijn. Anderzijds zijn we echter ook niet naïef. We beseffen dat de plaats van de opgeruimde dealers misschien snel zal ingenomen worden door anderen. Maar we zien dit allerminst als dweilen met de kraan open. Het nieuws over de arrestaties heeft in het milieu als een lopend vuurtje de ronde gedaan, wees daar maar zeker van. En onze inspanningen in de strijd tegen drugs gaan onverminderd verder. Dat zullen andere dealers die nu nog op vrije voeten zijn, allicht ook wel beseffen.”

LEES OOK:

Volledig scherm Bij de huiszoekingen in het Roeselaarse en in Antwerpen werden naast cash geld en verboden wapens ook flink wat drugs aangetroffen. © Hans Verbeke

Volledig scherm Bij de huiszoekingen in het Roeselaarse en in Antwerpen werden naast cash geld en verboden wapens ook flink wat drugs aangetroffen. © Hans Verbeke

Volledig scherm Bij de huiszoekingen in het Roeselaarse en in Antwerpen werden naast cash geld en verboden wapens ook flink wat drugs aangetroffen. © Hans Verbeke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.