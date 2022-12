Vier projecten voor duurzame stad zoeken helpende handen

In eerste instantie is er De Inmaeckers die een kennis- en kundegroep wil worden van verschillende methoden die de houdbaarheid van producten verlengen. Denk aan het maken van kimchi, fermenteren, pickelen, wecken, bewaren op azijn, … Deze groep gaat een jaar lang aan de slag met heel praktische workshops, om daarna hun opgedane kennis verder te verspreiden. De Inmaeckers hebben nog wat materiaal nodig voor hun workshops. Je kan hen steunen door het materiaal te schenken. Als bedrijf wordt jouw logo, bij een gift vanaf 250 euro, in alle communicatie vermeld én ontvang je een pakket heerlijk ingemaakte producten.

Repair Café Roeselare wil de herstelgedachte op wijkniveau introduceren en plant de opstart van een lokaal en zelfstandig Repair Café op de Sint-Jozefswijk. Daarvoor is men nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers: herstellers met geen, weinig of veel ervaring maar vooral met goesting om te proberen. Iedereen is welkom! Zin om te herstellen, te helpen bij de bar of het onthaal of hou je van organiseren en planningen opmaken?

Happy Walk

Een derde project situeert zich in wijk Groenpark waar hun minder mobiele buren naar buiten wil krijgen. Dit via de Happy Walk: een korte, obstakelvrije, uitgestippelde wandeling speciaal op maat van bewoners die minder goed te been zijn. Op drie zitplekjes kunnen ze ook genieten van het groen met een insectenhotel, een tafeltuin en een voederplaats voor vogels. Of ze kunnen een babbeltje slaan met buren. Ook voor de uitwerking van dit project zijn giften meer dan welkom.

Tot slot wil RAKattack, waar RAK staat voor Random Acts of Kindness, met kleine gelukjes een warme gloed over Roeselare verspreiden. Bedoeling is dat er om de twee weken een RAK wordt gekozen die in de kijker wordt geplaatst en door alle deelnemers wordt uitgevoerd. Er wordt zo ingezet op aanstekelijkheid en het geven van een RAK is al even plezant als er eentje krijgen. Er kan zo een RAKcommunity ontstaan die elkaar aanzet om de RAK-warmte te verspreiden. RAKattack is dan ook op zoek naar RAKtivisten of RAKambassadeurs: iedereen die attente daden wil uitvoeren en anderen aanmoedigt om mee te doen.

