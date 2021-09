Vier personeelsleden en leerling De Parel besmet met corona: school blijft voorlopig dicht

Nauw contact

“Daarop hebben alle personeelsleden meteen een sneltest afgelegd. Daaruit bleek dat er geen verdere besmettingen waren, maar woensdag bleek wel dat een van de kinderen positief was. Aangezien de begeleiders en de verzorgers in De Parel nauw in contact komen met de kinderen moest er ingegrepen worden.”

Quarantaine

De crisiscel van de stad heeft ondertussen overlegd en de school is preventief gesloten. “Alle hoogrisicocontacten worden in kaart gebracht”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Het zou om 44 van de 66 kinderen gaan.” Zeker tot en met vrijdag blijft de school dicht. Iedereen zal zich opnieuw moeten laten testen en desnoods ook in quarantaine moeten gaan. Of De Parel maandag kan heropenen, zal afhangen van de resultaten. Mogelijk moet een deel van het personeel tot en met volgende week woensdag in quarantaine blijven.