Vier Michelinsterren in een doosje: Tim Boury bundelt krachten met chef The Jane voor exclusieve takeaway gastrobox

Roeselare Vier Michelinsterren in één takeaway-concept. Dat is de B-Box waarvoor Roeselaars sterrenchef Tim Boury van Restaurant Boury samen in de potten roert met zijn Antwerps collega Nick Bril van The Jane. Eénmalig bereiden beide tweesterrenchefs samen een tien-gangendiner die in het weekend van 27, 28 en 29 november af te halen is in beide tweesterrenzaken.

Sterrenrestaurants en takeaway, het lijkt een vreemd huwelijk. Toch verpakken steeds meer chefs hun sterren tijdelijk in een doosje. Tijdens de eerste horecasluiting pakte Tim Boury uit met het succesvolle afhaalconcept Aburi waarvoor hij inspiratie vond in de Oosterse keuken. En ook nu laat hij opnieuw van zich horen want een tweede lockdown is niet alleen pijnlijk, maar kwam ook totaal onverwachts uit de lucht donderen. “Ik had totaal niet verwacht dat we opnieuw de deuren zouden moeten sluiten”, vertelt Tim. “Ik verwachtte eerder een sluitingsuur omstreeks 21 uur en een maximum van vier personen aan tafel. Dat ging ook niet ideaal geweest zijn en we hadden onze focus moeten verleggen naar de middagservice, maar we gingen tenminste open geweest zijn.” Tim gelooft ook niet dat het groen licht voor een heropening er snel aan komt. “De ervaring vanuit de vorige periode leert ons om niet te veel hoop te hebben. Toen moesten we uiteindelijk drie maanden op de grendel en ik vrees dat het weer zoiets zal zijn. Een heropening nog dit jaar? Neen, ik denk het niet.”

Volledig scherm Tim Boury © Studio JPO

Oud Sluis

Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, slaagt Tim er ook nu in om zich opnieuw uit te vinden en uit te pakken met een uniek afhaalconcept. Hiervoor slaat hij de handen in elkaar met Nick Bril, de chef van het Antwerpse tweesterrenrestaurant The Jane. “Nick en ik kennen elkaar al lang. We hebben nog samengewerkt in Oud Sluis bij Sergio Herman en zijn goeie kameraden. We horen elkaar regelmatig en zo hoorde ik dat Nick op zoek was naar een nieuwe invulling voor zijn takeaway omdat er momenteel wel een heel ruim aanbod is. Zelf had ik nog niets opgestart omdat we tijdens de herfstvakantie even verlof genomen hebben. Zo beslisten we om de krachten te bundelen.”

Boury Bottled

Het eindresultaat is de B-Box, met daarin onder meer bereidingen met oester, zalm, hert,…, waarvan er tijdens het weekend van 27, 28 en 29 november éénmalig 400 stuks bereid worden. “We hebben samen het 10-gangendiner samengesteld en staan straks ook samen in de keuken. Een deel van de mise-en-place zal in Roeselare gebeuren en vervolgens trekken we naar Antwerpen voor de afwerking en om onze gerechten in de boxen te steken. Een deel van de gastroboxen keert dan terug naar Roeselare want afhalen kan zowel in The Jane als bij ons.” Naast de B-Box kan je ook een drankenpakket bestellen met een aperitief van Boury Bottled, de spiritcollectie van Tim, en geselecteerde wijnen.

Volledig scherm Nick Bril © Foodtaster.be

Personeel

Voor Tim is omzet genereren allesbehalve het belangrijkste achter het afhaalverhaal. “Ik doe dit grotendeels voor mijn personeel. Ik heb 15 jonge en gedreven mensen in dienst die willen werken maar zich vervelen. Bovendien is een dergelijke concept ook ideaal om de naam van het restaurant verder uit te dragen en een nieuw cliënteel aan te spreken.”

Na de B-Box start Tim straks ook een nieuw takeawayverhaal op voor de rest van de sluiting. “Het is de bedoeling om verder te bouwen op Aburi. Daar is veel vraag naar. Maar ik wil het concept ook wat verbreden.” Later ongetwijfeld meer daarover.

Wie de B-Box wil bestellen kan dit via https://thejaneantwerp.com/nl/b-box. Per persoon betaal je 110 euro. Naast het drankenpakket zijn er ook enkele wijnen van The Jane Antwerp per fles beschikbaar evenals bier, gin, vermout en likeur van Boury Bottled. De gerechten zijn volledig bereid. Instructies over de afwerking zitten in de box en slechts enkele eenvoudige last minute handelingen zijn nodig voor een optimaal resultaat. Afhalen kan bij Boury op zaterdag 28 november van 17 tot 18.30 uur en op zondag 29 november tussen 11.30 en 12.30 uur. Bij The Jane kan je terecht op vrijdag 27 november tussen 16 en 19 uur en op zaterdag 28 en zondag 29 november van 15 tot 19 uur.