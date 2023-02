VIEF Roeselare trapt 2023 af met valentijnsactiviteit: "Samen tekenen we voor eeuwig enthousiasme"

Roeselare Inschrij­vin­gen huiskamer­con­cer­ten Villa Roslar geopend

Huiskamerconcertje meepikken bij gastvrije Roeselarenaars? Dat kan van vrijdag 3 tot en met zondag 5 maart. Villa Roslar gaat opnieuw door op vijf vaste tijdstippen, goed voor niet minder dan 31 concerten in uiteenlopende muziekgenres, van jazz over folk tot musical. Inschrijven voor die concertjes is een must en kan op www.roeselare.be. Op dezelfde website vind je ook het volledige programma terug.