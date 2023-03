Videoreeks sensibiliseert (toekomstige) landbouwers over de ‘stille’ gevaren in de sector: "Er gebeuren nog te veel incidenten"

Onderzoekscentrum Inagro en de provincie West-Vlaanderen willen komaf maken met incidenten in de landbouwsector veroorzaakt door zogenaamde ‘stille’ gevaren als mestgassen, kuilgassen of luchtwassers. Daarom lanceren ze een educatieve videoreeks. Daarnaast stelt de provincie een demopakket met beschermmateriaal ter beschikking.

Dat de landbouwer geen ongevaarlijk beroep heeft, blijkt uit cijfers: jaarlijks zijn er gemiddeld iets meer dan 370 arbeidsongevallen met werknemers op de Vlaamse landbouwbedrijven. Het merendeel (79%) is zonder blijvende gevolgen, maar helaas valt er soms een dodelijk slachtoffer. De oorzaak van die ongevallen heeft lang niet altijd met het gebruik van zware machines te maken.

Er zijn ook veel ‘stille’ gevaren zoals mestgassen en kuilgassen. Daarnaast kunnen externe producten zoals zwavelzuur, toegepast bij de chemische luchtwasser, voor bijkomende gevaren zorgen. Via een driedelige videoreeks geeft Inagro nu advies aan landbouwers. “In de filmpjes leggen we eenvoudig en visueel uit wat de gevaren inhouden”, duidt Lisa Dejonghe, adviseur bij Inagro. “Mestgassen, kuilgassen en chemische luchtwassers worden in beeld gebracht met beelden uit de praktijk en verduidelijkende animaties. Een expert licht het geheel toe.”

Sensibiliseren

De filmpjes, gerealiseerd samen met PreventAgri, Boerenbond en de West-Vlaamse brandweerzones, werden initieel gemaakt voor studenten. “Er gebeuren nog te veel incidenten op landbouwbedrijven. Er is nood aan meer sensibilisering”, oordeelt Joachim Kerckhove, opleidingshoofd graduaat productiebeheer land- en tuinbouw van Vives Roeselare. “Met de nieuwe video’s kunnen we het onderwerp op een interessante manier integreren in het lespakket van onze studenten die een landbouwopleiding volgen.” Daarnaast worden de video’s ook getoond en toegelicht aan landbouwers tijdens studiedagen van Inagro en zijn ze te bekijken op het YouTube-kanaal van Inagro en de provincie West-Vlaanderen.

Beschermen

De video’s wijzen vooral op de gevaren. “Daarnaast willen we zoveel mogelijk ongevallen vermijden door (toekomstige) landbouwers te beschermen met een demopakket ‘beschermmateriaal mestgassen’”, licht Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde toe. “Scholen kunnen het demopakket ontlenen bij Inagro en gebruiken tijdens de lessen over veiligheid en mestgassen. Landbouwers kunnen daarentegen in de West-Vlaamse brandweerposten van Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt, Gistel en Oostkamp beschermingsmateriaal ontlenen” Dat omvat een meettoestel, een persluchttoestel en een harnas met levenslijn. “Er is slechts één voorwaarde: enkel veehouders die een opleiding van drie uur volgden, kunnen de veiligheidsapparatuur gratis ontlenen. Ook die opleiding is gratis voor landbouwers en wordt door de provincie verschillende keren per jaar georganiseerd.”

