Via Brooddoosnodig kan elke Roeselarenaar helpen in de strijd tegen lege brooddozen op school

Roeselare1 op 6, of 1.062 Roeselaarse kinderen groeien op in armoede. In de strijd tegen lege brooddozen stapten 12 Roeselaarse scholen in het project Brooddoosnodig in. Dat zamelt giften in om de scholen te helpen hun leerlingen te voorzien van een gezonde maaltijd. De scholen kiezen hoe ze die middelen inzetten en elke Roeselarenaar kan een duitje in het zakje doen.

Al sinds 2019 bestaat in Roeselare Enchanté, een project waarbij je in verschillende horecazaken bijvoorbeeld twee koffies betalen, waarvan er eentje bedoeld is voor iemand die zich geen koffie kan veroorloven. Dat principe wordt nu ook in de strijd gegooid tegen de lege brooddozen. “Want alles start met het geven van een goeie start aan de kinderen”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit), bevoegd voor gezondheids- en armoedebeleid. “Met een lege maag kan je niet goed opletten, niet goed leren en zelfs niet goed spelen.”

Solidariteit en sensibilisering

Het project Brooddoosnodig liep vorig jaar in negen Gentse scholen. Al gauw bleek het initiatief een groot succes en. vanuit alle hoeken in Vlaanderen kwam de vraag naar een dergelijk initiatief. “Vanaf dit schooljaar zijn we actief in vijf extra steden, waaronder ook Roeselare”, weet Evelien Pissens van Brooddoosnodig. “Basisprincipes van ons project zijn solidariteit voor elkaar en sensibilisering naar een ruim publiek. Binnen het project Brooddoosnodig worden giften verzameld die vervolgens verdeeld worden over de deelnemende scholen volgens het aantal leerlingen én het aantal leerlingen in een kwetsbare situatie. Scholen kiezen zelf hoe ze deze middelen inzetten. Onze opstart is alvast een groot succes want 12 scholen tekenden zich in.”

Boterhammen met choco en confituur

Het gaat om GO! Windekind, BuBaO De Hagewind, BuSo Onze Jeugd, GO! De Ring , GO! SBSO Sterrebos, GO! MPI Sterrebos, SBS De Brug, SBS De Octopus, SBS De Vlieger , Sint-Idesbald, VABI en de Zilverbergschool. Ignace Degryse, directeur van SBS De Octopus is vol lof over het project. “Wij gaan niet zozeer uit van de bevinding dat er vele lege brooddozen zijn, maar wel vanuit de ervaring dat er veel kinderen zijn die ’s morgens nog niet ontbeten hebben”, vertelt hij. “Net daar zetten we op in dankzij Brooddoosnodig. Elke dinsdagmorgen komen er een vijftal vrijwilligers boterhammen smeren met choco en confituur en leggen ze die samen met appels en mandarijntjes klaar in een speciaal standje. Al onze leerlingen lopen er langs als ze tussen 8.15 en 8.30 uur naar hun klas gaan en nemen wat ze willen. We zijn hiermee gestart in oktober en merken dat ondertussen quasi alle 335 leerlingen van de lagere school wel iets eten. Wat over is, wordt in het speelkwartier of bijvoorbeeld na een zwemles verorberd. De kleuters krijgen op hun beurt fruit om 10 uur. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij Brooddoosnodig een ontbijt kunnen bieden aan kinderen die er anders geen krijgen omdat het thuis financieel niet lukt, maar bovendien geven we zo het signaal dat ontbijten belangrijk is. We zijn trouwens van plan om het ontbijt nog uit te breiden als de giften stijgen.”

Soep

Ook in GO! SBSO Sterrebos, waar ze vaststelden dat 45% van de leerlingen geen gezonde brooddoos mee had naar school, maakt Brooddoosnodig al het verschil. “Drie keer per week maken wij dankzij Brooddoosnodig met enkele leerkrachten verse soep”, duidt leerkracht Katleen Defever. “Drie keer per week wordt die in de pauze van 10 uur verdeeld door onze oudste leerlingen. We maken 34 liter soep per keer en bereiken daarmee zo’n 180 leerlingen per keer. We willen dit blijven doen tot de krokusvakantie. Nadien willen we tijdens de warmere maanden overschakelen op het aanbieden van een saladbar, iets waar de leerlingen nu al naar uitkijken.”

De giften worden verzameld via enchantevzw.be/brooddoosnodig. Je kan als ouder, sympathisant, inwoner, … een algemene gift doen, ofwel kiezen voor een specifieke school.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.