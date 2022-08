Vettige pech: Mayonaise belandt (helaas) niet op de frietjes, maar op de stoep bij deze Roeselaarse frituur

Roeselare Drie inschrijf­mo­men­ten voor Jeugd Muziek Atelier

Ook voor het Jeugd Muziek Atelier Roeselare start op 1 september het nieuwe schooljaar. Je kan er algemene muzikale vorming volgen, maar eveneens verschillende instrumenten, van accordeon en piano over dwarsfluit tot gitaar en ukelele, leren bespelen. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan nog op zaterdag 27 augustus van 10 tot 12 uur, op woensdag 31 augustus van 14 tot 17 uur en op zaterdag 3 september van 10 tot 14 uur. Dit in de voormiddag op de speelplaats van VISO Polenplein en ‘s namiddags in de locatie van JMA Roeselare in de Nonnenstraat, naast café Beaux Arts. Ook online kan je inschrijven. Meer via https://www.jma-roeselare.be.

