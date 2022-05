Verstrooide bestuurster rijdt terras Suurplas aan diggelen: “Gelukkig gesloten anders waren er wellicht doden gevallen”

Op het moment van het ongeval was niemand aanwezig op het terras. “We zijn in de namiddag gesloten en ook binnen was gelukkig niemand aanwezig”, vertelt zaakvoerder Dominik Daeninck. “Ik hoorde iets maar dacht dat de katten boven iets hadden mispeuterd. Toen ik ging kijken vond ik niets, maar ik kreeg al snel telefoon dat ik naar buiten moest gaan omdat iemand in ons terras was gereden.” De schade aan het terras van Suurplas is groot. “Enkele tafels en stoelen zijn vernield, net als enkele plantenbakken. Ik mag er niet aan denken dat er iemand op het terras zou gezeten hebben, ik vrees dat het met doden zou geweest zijn. De bestuurster was en shock, maar we hebben haar zo goed als mogelijk proberen te kalmeren. Wellicht had ze per ongeluk haar gaspedaal ingeduwd in plaats van de rem.”