Veroordeeld, toch vrijgelaten en meteen opnieuw aan drugs en op dievenpad: nieuwe celstraf van 2 jaar en fikse boete voor veertiger

Begin februari liep Wesley V. nog een effectieve celstraf van 34 maanden op voor een reeks van maar liefst 61 inbraken en diefstallen, zijn achtste veroordeling toen al. Hij had het toen vooral gemunt op elektrische fietsen die hij met zijn dealer ruilde voor drugs. Ondanks die zware straf mocht hij eind maart toch al opnieuw de gevangenis verlaten. Hijhad er tijdens zijn maandenlange verblijf op de drugsvrije afdeling goede hoop op dat hij van de drugs af zou kunnen blijven maar dat bleek toch ijdele hoop. Op 6 april al stal hij een bromfiets aan De Munt in Roeselare. Hij verkocht de tweewieler om drugs te kunnen kopen. Andere inbraken en beschadigingen volgden. “Hij is erg beschaamd dat hij opnieuw gefaald heeft”, aldus zijn advocate. “Tijdens zijn zoektocht naar een job kreeg hij telkens het deksel op de neus. Hij wou niet naar drugs grijpen maar zocht zijn toevlucht in alcohol. Later volgden toch opnieuw drugs.” De advocate stelde voor hem een celstraf met begeleidende voorwaarden zoals de verplichte opname in een afkickcentrum, te geven. Maar daar ging de rechter niet meer op in. Vandaag verblijft V. al opnieuw in de cel.