Vernieuwde Jan Mahieustraat officieel geopend: “Binnenkort voeren we ook zone 30 in het centrum in”

RoeselareNa ongeveer zeven maanden hard labeur, en net op tijd voor de 90e Batjes , zit de Jan Mahieustraat in een nieuw hip, fris jasje. Op vraag van de handelaars investeerde het stadsbestuur in meer plaats voor wandelaars, toegankelijke voetpaden en leuke terrassen. In het najaar worden er ook nog 13 bomen aangeplant. “We openen de nieuwe Jan Mahieustraat dag op dag 75 jaar na het overlijden van oud-burgemeester Jan Mahieu, een mooie ode aan een man die veel gedaan heeft voor de stad”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Feestelijke sfeer donderdagavond in de Jan Mahieustraat. Na zeven maanden wegenwerken kwamen handelaars, bewoners en het stadsbestuur bijeen om de totaal vernieuwde winkelwandelstraat officieel te openen en in te fietsen met een fietsgeit. “De Jan Mahieustraat is de prachtigste straat van Roeselare geworden. Ze is zoveel opener dan voorheen en straalt sfeer en klasse uit. De vernieuwde winkelstraat staat voor een nieuwe soort winkelbeleving in het hart van onze stad”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V) die van de gelegenheid gebruik maakte om de man naar wie de straat decennia terug vernoemd werd in herinnering te brengen. “Jan Mahieu was 38 jaar lang burgemeester van onze stad, en startte zijn mandaat net na de oorlog. Hij stichtte De Mandel, was belangrijk voor de VMS, stond aan de wieg van de muziekacademie, …”

Volledig scherm Burgemeester Kris Declercq knipte het lintje door. © Maxime Petit

Leukste Batjes

De heraanleg van de Jan Mahieustraat kwam er op vraag van de handelaars zelf die droomden van een aantrekkelijkere winkelstraat. Op 7 januari gingen de werken van start en er werd geopteerd voor een grondige vernieuwing. Er werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het kader van een duurzaam waterbeheer en het wapenen tegen mogelijke wateroverlast en alle ondergrondse infrastructuur voor nutsleidingen, water en openbare verlichting kreeg een update. Bovengronds werd werk gemaakt van brede voetpaden zonder borduur wat zowel de toegankelijkheid als het wandelcomfort ten goede komt en de straat ziet er nu al groener uit, terwijl er in het najaar nog extra bomen worden aangeplant. “Gedurende het ganse proces, bleven de weergoden ons goedgezind en kon er steeds vlot doorgewerkt worden”, zegt schepen Francis Debruyne (CD&V). “Door een goede coördinatie, overleg met handelaars en nauwe opvolging, haalden we de vooropgestelde timing van de Batjes. Die zullen nog nooit zó leuk geweest zijn in de Jan Mahieustraat!”

Volledig scherm De Jan Mahieustraat kreeg nieuwe look. © Maxime Petit

Zone 30

De nieuwe look van de Jan Mahieustraat is een prelude voor meer. “In augustus pakken we ook het wegdek van de Ooststraat aan”, blikt de burgemeester vooruit. “En volgend jaar willen het Stationsplein aantrekkelijker maken en vergroenen. We zijn ook de mobiliteit aan het bekijken en voeren binnenkort ook zone 30 in het centrum in. Op die manier willen we veilig verkeer te waarborgen.”

Volledig scherm Opening Jan Mahieustraat. © Maxime Petit

