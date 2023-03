Vernieuwde Grote Prijs Monseré valt in de smaak: “We zijn weer vertrokken voor vijf jaar”

Zondag werd opnieuw een absolute wielerhoogdag voor Roeselare dankzij de vernieuwde Grote Prijs Monseré. Met een nieuwe start in Ichtegem en de finish die voor het eerst aan de Kop van de Vaart was, kreeg de wedstrijd een nieuw parcours, en dat viel zowel bij de toeschouwers als bij de organisatie in de smaak.

“Het was toch even afwachten wat het nieuwe parcours zou geven”, zegt Rino Vandromme van de organiserende Mandelzonen. “Alles is vlekkeloos verlopen, we hadden een mooie opkomst en we zijn erg tevreden met met onze nieuwe hoofdsponsor Maselis (door hun sponsoring zal de aankomstzone zich tot 2027 ter hoogte van het bedrijf aan de vaart bevinden - red.). Het werd een sprinterskoers, maar daar is niks mis mee. Ook met het deelnemersveld zijn we zeker tevreden. Zes Worldtourploegen stonden aan de start, ondanks Parijs-Nice en de Tirreno. Het ziet ernaar uit dat we weer vertrokken zijn voor de komende vijf jaar.”

In de Kaaistraat was het rond half drie in elk geval over de koppen lopen, ondanks een erg frisse wind. Onder meer Shana Vermaut en Leandro Pollet (4) uit Ardooie stonden al vroeg klaar om de aankomst mee te pikken. “We staan hier voor Dries De Bondt”, vertelt mama Shana. “Al is Leandro eigenlijk vooral een grote fan van Mathieu van der Poel. Die hebben we al heel vaak aan het werk gezien tijdens de crossen. Aangezien De Bondt een ploeggenoot van Mathieu is, staan we hier vandaag voor hem.”

Ook de familie van de betreurde wereldkampioen Jean-Pierre Monseré was erbij. Zijn weduwe Annie Victor en zussen Anita en Marie-Claire kregen zondag samen met hun familie een ereplaats in de VIP-tent. “Het blijft een grote eer voor ons”, vertelt Annie. “De herinneringen komen natuurlijk terug en die doen pijn, maar tegelijk doet het ook heel veel deugd. Jean-Pierre verdient dit.” Zus Marie -Claire Monseré knikt. “Meer dan vijftig jaar na zijn dood blijft hij heel sterk leven in Roeselare en daar zijn we dankbaar voor. Wij gaan twee keer per week zijn graf bezoeken en altijd staan er mensen of toeristen die huldigen.”

Ook bij Voestalpine Sadef in Gits klinken tot slot niets dan positieve reacties. De staalprofielproducent kwam tijdens de wedstrijd mooi in beeld dankzij vier passages van het peloton over het bedrijfsterrein. Bezoekers konden er over de middag van gratis frietjes genieten, terwijl er voor de kinderen ook een fietsparcours voorzien was. Sadef had ook een jobcampagne gekoppeld aan de wedstrijd en die wierp zijn vruchten af. “Sins vrijdag kregen we zo’n vijftig concrete sollicitaties binnen”, zegt managing director Peter Verbrugge. “Een mooi resultaat, zeker in vergelijking met onze jobdagen vorig jaar, al zaten we toen ook nog met de nasleep van corona. De koers heeft zonder twijfel onze naambekendheid een duwtje in de rug gegeven.”

De winst was uiteindelijk voor Gerben Thijssen, na een bijzonder spannende sprint waarbij hij een zuchtje sneller dan Caleb Ewan over de meet kwam.

