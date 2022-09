Vernieuwde Ardooisesteenweg officieel ingehuldigd

“De Ardooisesteenweg was vroeger een verbindingsweg, maar is nu veel meer dan dat”, vatte burgemeester Kris Declercq (CD&V) het samen. “Nu is he een aantrekkelijke boulevard, met aandacht voor de verkeersveiligheid. Zo zijn er afgescheiden fietspaden met ook heel wat rustpunten voor de buurtbewoners. Later dit jaar wordt ook de groenaanleg afgewerkt zodat er mooie natuurlijke accenten ontstaan.” De straat werd aangepakt vanaf het kruispunt met de Mandellaan tot aan het busstation. “Het stuk tussen de supermarkt en het busstation is ingericht als fietsstraat”, weet mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). “Daar geldt ook eenrichtingsverkeer voor wagens. We kiezen op die manier resoluut voor de fiets. In de straat geldt voortaan ook een zone 30.” Ook de voetpaden werden heraangelegd en er is duurzame LED-verlichting aangebracht. De buurtbewoners konden samen met de stad toasten op de geslaagde heraanleg.