Verloren gewaand historisch glasraam wordt geschonken aan stad, N-VA hoopt op integratie in nieuw stadhuis

Roeselare Roeselare blinkt uit met snelle doorloop­tijd bouwaanvra­gen

De Vlaamse Confederatie Bouw onderzocht de gemiddelde doorlooptijd van bouwaanvragen in Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt dat er nogal wat regionale verschillen bestaan. De provincie West-Vlaanderen scoort in het algemeen vrij goed. De gemiddelde doorlooptijd van residentiële projecten is er de op één na snelste van alle Vlaamse provincies. En ook stad Roeselare scoort goed en is zelfs één van de besten van de klas. “In onze stad verkrijg je een omgevingsvergunning gemiddeld in minder dan 80 dagen”, zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Roeselare sluit hiermee aan in het rijtje van de gemeenten waar de doorlooptijd het kortst is en dit ondanks het feit dat we veel dossiers behandelen die complex zijn en bijgevolg aan een openbaar onderzoek dienen onderworpen te worden. Die goeie score hebben we te danken aan het feit dat de stad heel veel tijd investeert in het kwalitatieve voortraject bij complexe en grote dossiers, waarbij ook de kwaliteitskamer betrokken wordt. Ook de geoliede verwerking van standaardaanvragen door de medewerkers van de dienst omgeving draagt bij tot de snelle afhandeling.”

7:23