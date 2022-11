“Verkleed je in je favoriete muziekgroep en/of zanger”: Rode Lopers nemen organisatie Santarun over en trekken volop kaart van beleving

Sinds 2014 is de Santarun een mooie traditie geworden in Roeselare. Maar na enkele door corona geschrapte edities zag het er even naar uit dat de loopwedstrijd een stille dood zou sterven en er dit jaar dus niet meer gelopen zou worden doorheen de feeëriek verlichte straten van de stad. Maar De Rode Lopers brachten redding. “Wij zijn al langer nauw betrokken bij de Santarun omdat we de tijdsregistratie verzorgen”, vertelt voorzitter Patrick Lust. “Toen Filip Dekiere en Vincent Desmet ons contacteerden met de vraag of we de organisatie wilden overnemen, hebben we geen seconde getwijfeld. De Santarun is een heel mooie wedstrijd en bovendien bood het ons de kans om iets extra te doen voor ons goede doel: de strijd tegen kanker.”

Volledig scherm De Rode Lopers organiseren voortaan de Santarun. © Maxime Petit

Verkleden

De Rode Lopers prikten woensdag 28 december als datum voor de zevende Santarun en dokterden een nieuw concept uit voor de wedstrijd waarbij sportiviteit, sfeer, gezelligheid en beleving hand in hand gaan. “Nieuw is onze start- en aankomstlocatie op de TRAXsite, een ideale plek met ruime parking op wandelafstand, en ook het parcours ziet er anders uit. Zo is er een passage voorzien over de Kleine Bassin en door het Radio 2 kerstdorp op de Grote Markt. Op TRAX voorzien we verschillende kerststandjes met hapjes en drankjes, Hypnosis Dance Academy zal er zorgen voor de opwarming van de loopspieren en in de grote zaal is er een demonstratie rope skipping door Jumpfun en een optreden van de Saxofoon Street Band van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Langs het parcours zorgen dansgroep Induce, een doedelzakspeler en Radio 2 voor de nodige ambiance. Meer nog, we roepen iedereen op om zich te verkleden in hun favoriete muziekgroep en/of zanger. De best verklede lopers maken, dankzij een samenwerking met Radio 2 in het kader van hun Top 2000 die live vanop de Grote Markt wordt uitgezonden, kans op mooie prijzen.”

Volledig scherm Een sfeerbeeld van de start van een eerdere editie. © Foto Sam Vanacker

Inschrijven

Wie deelneemt aan de Santarun, misschien wel verkleed als Michael Jackson, Britney Spears, Freddie Mercury of één van de leden van AC/DC, kan kiezen uit een afstand van 3,5 (start om 19 uur) en 10,5 kilometer (start om 19.30 uur). Bij beide is tijdsregistratie voorzien. Inschrijven kan via www.santarunroeselare.be en dit tot woensdag 28 december om 12 uur. De avond zelf kan er niet ingeschreven worden. Deelnemen aan de 3,5 kilometer kost 8 euro, voor de 10,5 kilometer betaal je 10 euro. De opbrengst gaat naar verenigingen die directe materiële en psychische hulp bieden aan mensen die door kanker getroffen zijn.

