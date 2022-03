Verkeershinder door inspectie aangereden spiraalbrug in Roeselare

Rond 9.30 uur op 14 maart passeerde een dieplader van een Roeselaarse transportfirma aan de brug over de Koning Albert I-laan. De chauffeur schatte de hoogte van de kraan op de dieplader wat verkeerd in waardoor het tot een aanrijding kwam. De brug liep schade op. De stabiliteit van de brug leek op het eerste zicht niet in het gedrang te zijn maar de fietsers- en voetgangersbrug bleef preventief wel dicht tot dat helemaal zeker is. Een onderzoek op donderdag 24 maart moet dat nu duidelijk maken. Tussen 9 en 16 uur zal daarvoor een hoogtewerker op de Koning Albert I-laan opgesteld staan. Dat betekent dat verkeer richting Gasstraat mogelijk zal blijven maar voor verkeer uit de tegenovergestelde richting zal een omleiding via de Kaaistraat en Trakelweg nodig zijn.