Verkeershinder door dakrenovatie Familiehulp

Colette exposeert in café dat haar zoon precies één jaar geleden overliet: “Dankzij Barlaban ontdekte ik een nieuwe passie”

Precies een jaar nadat rumbar Barlaban de deuren heropende als kunstkroeg, mag zaakvoerder Frederik Turpyn (46) uitpakken met een unieke expo. Vanaf donderdag 4 mei kan je in het café langs de Sint-Hubrechtsstraat in Roeselare een maand lang het werk ontdekken van Colette Merlier (68). Zij is de mama van Laban Carlier die in 2012 aan de wieg stond van Barlaban. “Dankzij het café ben ik gestart met het maken van beeldjes”, aldus Colette.