Verkeershinder aan Sint-Michielsplein

Roeselare Leerkracht stuurt open brief naar burgemees­ter na dodelijk ongeval Marthe (23) in Roeselare: “Bescherm uw zonen en dochters”

Het ongeval van vrijdagnacht in Roeselare waarbij fietsster Marthe Hanssens (23) na een avondje stappen op de openingsavond van de Batjes werd doodgereden, blijft nazinderen in de stad. Leerkracht in de derde graad van de VISO-school in Roeselare Thomas Ryon (32) kroop in zijn pen en schreef een open brief naar burgemeester Kris Declercq (CD&V). Met één duidelijke boodschap: “Doe er alles aan om onverantwoord rijgedrag van onze straten te halen.” De integrale versie van de open brief…

28 juni