Verkeer plaatselijk over versmalde rijstroken op Brugsesteenweg

Interactie­ve stadswande­ling ontworpen door leerlingen MSKA opgenomen in Roeselaars toeris­tisch aanbod: “Nooit gedacht dat het zover zou komen”

Het toeristisch aanbod van de stad Roeselare is een meertalige, interactieve stadswandeling door het centrum rijker. Dit dankzij enkele vierdejaars leerlingen van het MSKA die in het kader van het intensief leertraject ‘Language and culture’ een tocht uitstippelden die je, met de smartphone in de hand, langs zowel de toeristische trekpleisters als minder gekende plekjes in de stad loodst en je verschillende opdrachten voorschotelt.