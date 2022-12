Verenigingen zorgen straks voor extra sfeer aan podium van Radio 2

Roeselare Schoenen Etienne ruilt straks Wallen­straat in voor Westlaan: “De tijd was rijp voor een nieuw, eigen verhaal”

Schoenen Etienne verlaat na tachtig jaar de vertrouwde stek in de Wallenstraat. Begin maart opent zaakvoerder Sybille Renier (49) de deuren van een gloednieuwe winkel in de Westlaan. “Een eenvoudige beslissing was het niet, precies omdat de winkel zo’n gevestigde waarde is in De Wallenstraat.”

