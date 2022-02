Verdacht overlijden in het centrum van Roeselare: Karnemelkstraat urenlang hermetisch afgesloten

Vincent Verschue­ren opnieuw van start in Belgian Rally Champions­hip

Vincent Verschueren is uiteraard voormalig Belgisch rallykampioen en de Oost-Vlaming zal ook dit seizoen minimaal zes wedstrijden van dat Belgian Rally Championship rijden en in geval van een positief verloop van de titelstrijd is ook een zevende wedstrijd mogelijk. Verschueren doet het in de GoDrive Volkswagen Polo naast Filip Cuvelier.

