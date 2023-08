Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen zwaait afscheidnemend provinciecommandant uit: “De juiste man op de juiste plek”

Effectieve celstraf voor drugsver­slaaf­de dealer uit Roeselare

De 42-jarige B.D. uit Roeselare is veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf voor het bezit en de verkoop van drugs. De man is al zo’n twintig jaar verslaafd, maar slaagde erin om drie jaar clean te zijn. “Na zijn echtscheiding is hij hervallen”, zegt zijn advocaat.