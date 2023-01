Velt leert je tuinieren in potten en bakken

Velt Roeselare organiseert op maandag 23 januari een voordracht over ecologisch tuinieren in potten en bakken. Deze is bedoelt voor iedereen die zelf iets lekkers wil kweken. Johan Deblaere leert je hoe je je terras, balkon of vensterbank kan omtoveren tot een eetbare oase. De voordracht vindt plaats in DC Ten Elsberge langs de Mandellaan, in zaal Saturnijn die je vlotst bereikt via de inkom aan de Beverseaardeweg. Dit van 19.30 tot 22 uur. Deelnemen kost 12 euro voor leden, 17 euro voor niet-leden en houders van een vrijetijdspas betalen de helft van de prijs. Inschrijven doe je via inschrijvingen.roeselare@velt.nu in combinatie met een overschrijving op BE89 9792 5497 2585 met vermelding naam en activiteit. Je inschrijving is pas definitief na betaling.