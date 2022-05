VELOVEILIG. 63% vindt fietsen onveilig in Roeselare: “Maar bij zowel grote als kleinere projecten wordt er gekeken naar meer en kwaliteitsvollere ruimte voor de fiets”

Uit onze VeloVeilig-rondvraag blijkt dat 37% van de Roeselarenaars vindt dat zijn of haar buurt veilig is voor fietsers. Daarmee scoort de Rodenbachstad beter dan Tielt (14%), maar slechter dan Oostende (43%), Brugge en Kortrijk (beiden 51%) en Koksijde (74%). Nochtans is fietsveiligheid één van de prioriteiten van het Roeselaarse stadsbestuur. Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) beseft dat er nog werk aan de winkel is. “Maar wat ons positief stemt, is dat ongeveer de helft van de burgers vindt dat het nu veiliger is dan vijf jaar geleden”, zegt hij.