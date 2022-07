Veiligheidsagent die auto met vriendin en zoontje van de baan wil rijden, krijgt voorwaardelijke celstraf

Kruim van Belgische free style soccer players meten zich op parking Decathlon

Decathlon Roeselare is zondag het strijdtoneel voor Red Bull Street Style, de Belgische kwalificatiewedstrijd van het officieuze wereldkampioenschap freestyle voetbal. Vanaf 13.30 uur verzamelen de beste freestyle soccer players van ons land op de parking van de sportketen lang de Groenestraat om uit te maken wie de Belgische titel verdient en ons land mag vertegenwoordigen op de wereldfinale later dit jaar in Kroatië. Twee spelers staan er in toernooitjes van drie minuten tegenover elkaar en moeten hun bal zo lang en zo acrobatisch mogelijk in de lucht houden. Soufian Bencok, Sven Fielitz en Jannis Kim Stein – drie internationale freestyle toppers - vormen de jury. Deelnemen? Inschrijven kan via https://www.redbull.com/be-nl/events/street-style.

29 juni