Veertiger na brandstichting bij milieu-agent ook aan 10 jaar oude branden gelinkt in Roeselare en Staden: “Wraak lijkt een patroon.”

Roeselare/Oostnieuwkerke/StadenEen 47-jarige man uit Roeselare wordt na 8 jaar niet alleen verdacht van brandstichting aan de woning van een agent in Oostnieuwkerke (Staden) maar ook van twee branden die 2 jaar eerder al café Pergola in Roeselare in de as legden en in diezelfde periode twee appartementen in de Ieperstraat in Staden onbewoonbaar maakten. De man zelf ontkent enige betrokkenheid.