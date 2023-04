Veel bekijks voor Maya de Bij en haar vriendjes in Roeselare

NET OPEN. Zimbashop terug van weggeweest in Roeselare: “Heel warme herinnerin­gen aan de tijd dat we hier zaten”

De Zimbashop is terug van weggeweest. Na negen jaar in Kortrijk openen zaakvoerders Elsy Mahieu (42) en Kelly Decleire (41) een tweede vestiging. Niet toevallig koos het duo voor Roeselare, want voor Elsy begon het verhaal van Zimba 25 jaar geleden in Roeselare. “Voor mij voelt dit een beetje als thuiskomen”, vertelt ze.