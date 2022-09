VANRSL Comedy pakt uit met Ygor en Piet De Praitere

“Starten doen we op 20 oktober met een full try out van Pieter Verelst zijn nieuwe show ‘Ten Aarzel’”, weet Jonathan Tanghe. “Pieter is in Vlaanderen eerder bekend van zijn acteerwerk, maar is ook al aan zijn derde cabaretvoorstelling toe. Een combinatie tussen absurditeiten wat muziek en humor zal deze opening zeker doen slagen. In november geven we dan het podium aan opkomend talent, Sergej Lopouchanski en Stijn Verdegem delen dan de affiche bij Triporteur. Beide staan ze de laatste jaren vaak als voorprogramma’s bij onder andere Henk Rijckaert, Nigel Williams, Erhan Demirci en Alex Agnew.” In december doet VANRSL Comedy het met een dubbele dosis West-Vlaams: Ygor uit Poperinge trekt richting De Mooie Molen en Piet De Praitere brengt in Triporteur een try-out van zijn nieuwste show ‘Ik ruik naar Oostende’. Meer info via https://www.facebook.com/vanrslcomedy/.