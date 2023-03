Vanochtend kans op bewolking in Roeselare

Verpleeg­kun­de­school Ic Dien viert jubilaris­sen

Jaar na jaar moest het personeelsfeest van IC Dien worden uitgesteld door corona, maar afgelopen weekend mocht Luc Vanrobaeys, directeur van de school voor verpleegkunde, zijn personeelsleden eindelijk verwelkomen in feestzaal Ter Eeste waar alle jubilarissen in de bloemetjes gezet werden. Met uitzondering van tijdens het fotomoment, werden de festiviteiten volledig zonder stoelen georganiseerd. Een bewuste keuze volgens Vanrobaeys. “Het feest werd zeer doelbewust in de vorm van walking dinner gehouden. We verkondigen allemaal in onze school dat er meer bewogen moet worden, we geven lessen ergonomie, … Wel, dan konden we dit ook zelf eens in de praktijk brengen en niet de gemakkelijke weg kiezen. Dat iedereen dan ook makkelijker een babbeltje met elkaar slaat, is ook wel een handig sociaal extraatje”, lacht de directeur.