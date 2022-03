Van workshops tot aangepaste eventcatering: Roeselare wil haar inwoners gezonder doen eten

Door het hele jaar in te zetten op sensibilisering met betrekking tot gezonde voeding, via verschillende kanalen en gericht naar verschillende doelgroepen, wil Roeselare haar steentje bijdragen in de strijd tegen overgewicht, suikerziekte, … en andere negatieve gevolgen van ongezonde voeding. “Het thema voeding is onlosmakelijk verbonden met de eigenheid van onze stad, die ook wel de vallei van de voeding genoemd wordt”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “We vinden het als stad onze taak om inwoners kennis te laten maken met gezonde voeding, en hen daarover te informeren zodat ze gezonde(re) keuzes kunnen maken. Daarom kiezen we er in 2022 voor om tijdens verschillende activiteiten en grote evenementen onze inwoners letterlijk en figuurlijk te laten proeven van gezonde voeding.”