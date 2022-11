Van TikTokfilmpjes over escaperooms tot een eigen publicatie: Broederschool wil iedereen aan het lezen krijgen met B-Books

Geen beter seizoen dan de herfst om je knusjes te installeren met een boek. Dat weten ze ook in de Broederschool waar de kapel al tientallen jaren in november wordt omgeturnd tot een heuse boekentempel die telkens door meer dan 500 leesgretige volwassenen en jongeren bezocht wordt. Dat traditionele Letterfeest wordt dit jaar gerestyled. Het boek blijft er centraal staan, maar voortaan gaat het Letterfeest door het leven als B-Books en de Broederschool doet een boekenstapel aan inspanningen om van B-books een hip event te maken.

Meer dan boekenbeurs

Kern van het verhaal blijft hetzelfde: boekhandel De Zondvloed brengt het kruim van de Nederlandstalige literatuur samen die je er aan gunstig tarief kunt kopen. “Maar we willen vooral veel meer dan zomaar een boekenbeurs zijn,” zegt Peter Devlieger. Hij trekt samen met een hele crew leerkrachten het geüpgradede boekenfestival. “Het is vooral onze bedoeling de liefde voor het boek, in eender welke vorm, aan te wakkeren bij het grote publiek en ook vooral bij leerlingen. Boeken lezen opent je blik op de wereld, wakkert je fantasie aan en scherpt je creativiteit. En dat zijn zaken die we in de Broederschool zeer belangrijk vinden.”

Volledig scherm Peter Devlieger. © Maxime Petit

Lievelingsboek delen

Dat je daar de komende dagen niet naast zal kunnen kijken is u al zeker want B-Books krijgt een opvallende blikvanger. Aan de voorgevel van de school langs de Mandellaan wordt een gigantisch boekenrek opgetrokken van boeken met een blanco rug, een creatie van leerkracht plastische opvoeding Guy Debaere. “Bedoeling is dat bezoekers er de titel van hun lievelingsboek op noteren”, verduidelijkt leerkracht Dymphna Maes. “Als boekenwurmen aan andere potentiële lezers op die manier kwijt kunnen welk boek hen ooit raakte, zal dat aanzetten tot meer lezen. En bovendien toont het op treffende wijze dat de boekenvijver echt wel onbeperkt is: we verwachten dat er titels op zullen verschijnen van strips tot volwassenliteratuur.” “Ongetwijfeld wordt het boek ‘Licht in het donker’ een van die te noteren titels”, pikt directeur Lisa de Ruyck in. “Dat is het boek dat, ongelooflijk maar waar, geschreven werd door leerlinge Rune Ally. Zij is pas veertien, maar door haar liefde voor het schrijven kon zij op die jonge leeftijd al een thriller uitbrengen. Zij is het levende bewijs dat lezen en schrijven echt niet voor bepaalde leeftijden voorbehouden zijn.” De boekenwand wordt op woensdag 23 november ingehuldigd door burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Tableaux vivants en TikTok-filmpjes

Het grote publiek is vanaf donderdag 24 november welkom op B-Books. De boekenoase in de kapel wordt er aangekleed met getuigen van een fotowedstrijd die voor verschillende lagere scholen georganiseerd werd. “De opdracht bestond erin om per klas een boekenkaft te ontwerpen in tableau-vivant-vorm”, legt directeur Vincent Claerhoudt uit. “Die foto’s hangen we in heel groot formaat uit, waardoor de kapel een galerij wordt van favoriete boeken van jonge leerlingen. Onze eigen leerlingen maakten van dezelfde boeken leuke TikTok-filmpjes, en ook die worden tentoongesteld. Het wordt dus zeker geen kurkdroge uitstalling van boeken.”

Volledig scherm Het Letterfeest gaat voortaan door het leven als B-Books. © Maxime Petit

Escaperooms

Met B-Books richt de Broederschool zich ook op andere scholen die traditioneel een bezoekje brengen. “Zij worden dit jaar extra uitgedaagd: naast een boeiende lezing door jeugdschrijver Guy Didelez nemen ze het ook tegen elkaar op in een literatuurquiz. Best scorende school neemt een mooie boekenprijs mee naar huis”, weet fysicaleerkracht Grietje Dewulf. Ander hoogtepunt wordt ongetwijfeld de vertelnamiddag met professionele vertellers op zaterdag 26 november. ‘Er staan ook escaperooms op het programma,”, verklapt leerkracht Sigrid Keymeulen. “Tal van andere literaire activiteiten moeten van de namiddag een feest van verhalen maken waar elke jongere ongetwijfeld zijn plezier in zal vinden.”

Historisch project

Tot slot wordt in de rand van B-Books ook een uniek project van geschiedenisleerkracht Johan Delbecke voorgesteld. De leerlingen van de zesde Wetenschappen-Wiskunde 2020-2021 verdiepten zich onder zijn leiding in de lokale Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek De Duitse garnizoensstad Roeselare bekroont dat historisch project. “Roeselare was tijdens de Eerste Wereldoorlog vier jaar lang bezet door de Duitsers. Tijdens de oorlog groeide de stad uit tot een eersterangs logistiek centrum voor de Duitse troepen. Toch bleef tot op vandaag de betekenis van Roeselare tijdens de Grote Oorlog veelal onderbelicht. Dankzij nieuwe informatie uit archieven, regimentsgeschiedenissen en persoonlijke correspondentie kon de projectgroep voor het eerst een samenhangend beeld schetsen van de oorlogsjaren, vooral vanuit de Duitse invalshoek”, licht Peter Devlieger de publicatie toe. “Na een historische research en door de toepassing van professionele digitale technieken creëerden de leerlingen een uniek beeld van de oorlog in verrassend realistische kleurtinten, zoals de soldaten hem hebben waargenomen. Een echte aanrader, waarmee Johan Delbecke niet aan zijn proefstuk toe is.”

Meer op www.broederschoolroeselare.be.

Volledig scherm B-Books © RV

Volledig scherm Een team van gemotiveerde leerkrachten van de Broederschool staat in voor de organisatie van B-Books. © Maxime Petit

