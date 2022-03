Van snelst groeiende warmtenet tot koploper qua zonnepanelen: Roeselare zetten stappen richting klimaatneutraliteit

Inzake duurzame warmte wordt gestreefd naar een stijging van 10 % naar 18 % duurzame warmte in 2025, wat gelijk staat aan 95 GWh. Essentieel in dit verhaal is het warmtenet, dat het snelst groeiende is in Vlaanderen. “In 2020 ging het verbruik van het warmtenet met 30 GWh omhoog. Dat resulteert in een totaalverbruik van 85 GWH wat overeenkomst met een gemiddeld jaarlijks warmteverbruik van 4.000 gezinnen. Hiermee zit de stad op 89% van de doelstelling en werd er minstens 17.000 ton CO2 minder uitgestoten dan bij verwarmen op gas”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). Voor de eigen stadsgebouwen wordt tegen 2025 gestreefd naar 30% duurzame warmte. De laatste cijfers (van 2019) tonen dat de stad nu aan 21% zitten.

Koploper qua zonnepanelen

Op het vlak van groene stroom ligt de focus op zonne-energie. Daarbij ambieert de stad een stijging van 6% zonnestroom naar 15% in 2025. Dat zijn genoeg zonnepanelen, zowel op daken van bedrijven, woningen als stadsgebouwen, om jaarlijks 80 GWh op te wekken of bijna 23.000 gezinnen te voorzien van energie. “Met genoeg zonnepanelen om circa 50 GWh op te wekken op het Roeselaars grondgebied, zitten we in 2021 aan 62% van onze 80 GWh-doelstelling tegen 2025. Hiermee stootte Roeselare al 11.500 ton CO2 minder uit per jaar, evenveel als 15.000 gezinnen. De afschaf van de terugdraaiende teller betekende een vertraging in nieuwe zonnepanelen. Toch blijft Roeselare onder de centrumsteden absolute nummer één wat aantal zonne-installaties per huishouden betreft. Op de eigen stadsgebouwen zijn de eerste stappen gezet richting een totaal van 1 GWh in 2025, zowel met enkele realisaties als met voorbereidende werken.”

Verledden

Door (collectieve) renovaties van woningen en gebouwen wil de stad daarentegen dat er, ondanks het toenemend aantal inwoners, geen stijging is in het energieverbruik tegen 2025. Belangrijk hierbij zijnde collectieve renovatietrajecten in vier Roeselaarse buurten: de Energiewijken Verzonken Kasteel, Rumbeke, Sint-Jozef en Krottegem. “Deze wijkgerichte renovatie werkt met subsidies en groepsaankopen en wil tegen 2025 minstens 1.400 gezinnen adviseren en begeleiden in hun renovatietraject. Er moeten ook 16 meergezinswoningen gescreend worden voor renovatie.” Qua energiezuinige verlichting steeg in 2021 de verledding van de openbare verlichting van 29% naar 36%. In de stadsgebouwen was er in 2021 een stijging van 28% naar 33%.

100.000 bomen

Tot slot streeft Roeselare naar een verdubbeling van groen in het stadscentrum en 100.000 extra bomen tegen 2025. Ook het vermijden van wateroverlast en hittebeheersing krijgt prioriteit. Met deze klimaatadaptatieve maatregelen wil de stad zich wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Er werd al zo’n 3.000 m3 aan extra publieke waterbuffering gerealiseerd en via een groepsaankoop werden 251 regentonnen verkocht, goed voor 51.000 liter particuliere regenopvang”, weet de schepen. “Ook RSL Boomt, het actieplan om 100.000 bomen te planten tegen 2025, is goed op weg om de ambitie waar te maken. Het is nog even wachten tot eind april om de concrete balans op te maken, maar we halen toch zeker al 72%. Dankzij de Tuinrangers, die sinds eind vorig jaar gratis advies voor meer biodiversiteit in de tuin geven, kunnen we al uitpakken met 19.200 m2 biodiverse tuin en de stad zaaide zelf 40.000 m2 in als bloemenweide en op 41 locaties wordt er minder gemaaid ten voordele van de bijen en vlinders.”