Van Sint (Maarten) over Boektopia tot oldtimers en sneakers: onze weekendtips voor het zuiden van West-Vlaanderen

Roeselare/Tielt Quizzen ten voordele van Jeugd­ateljee

VOC Opstap organiseert op vrijdag 2 december een quiz ten voordele van Jeugdateljee Roeselare en Tielt. Dit in zaal Ocar aan het Kerkplein in Rumbeke. “De opbrengst van de quiz zal gebruikt worden voor de algemene werking van de jeugdbeweging voor kinderen met een ondersteuningsnood/beperking”, vertelt jeugdwerker Tine Vansteenkiste. “Zo kunnen we iedereen op een laagdrempelige manier blijvend laten deelnemen aan ons aanbod.” ‘JA! We gaan kwissen’ wordt een algemene kennisquiz waar ploegen van vier personen kunnen aan deelnemen voor 20 euro per ploeg. De deuren van zaal Ocar gaan open vanaf 18.30 uur, de quiz start om 20 uur. Inschrijven kan via mail aan info@vocopstap.be of telefonisch op 0472/61.97.42.

3 november