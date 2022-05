Van panna tot voetbaldarts: jeugdspelertjes KSV De Ruiter krijgen voetbalfeest

Roeselare / Eindhoven Agent merkt jongeman (23) met joint achter het oor op in Pizza Hut: Blijkt noitoire drugsdea­ler

Een agent die met zijn gezin iets ging eten in de Pizza Hut in Roeselare vorig jaar merkte een 23-jarige jongeman op die zich nogal verdacht gedroeg. Toen hij ook de joint opmerkte die de jongeman achter zijn oor had gestoken, verwittigde hij zijn collega’s. Uit onderzoek bleek het te gaan om een Nederlander die druk aan het dealen was in Roeselare.

4 mei