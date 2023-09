Van onderwaterwereld tot ‘Wieg der draken’. Dit mag je verwachten van de tweede editie van de Playmobil-beurs: “Het is het Cannes van de diorama’s”

Verlamde Bert maakt met De Bertelaar een scheurka­len­der voor het goede doel: “Van wist-je-dat­jes tot QR-codes met muziek”

Bert Begein (45) is door een verkeersongeval in zijn jeugd al 36 jaar aan zijn bed of rolstoel gekluisterd, maar dat houdt hem niet tegen om zich toch voor het goede doel in te zetten. Om de sociale projecten van enkele vriendinnen te steunen werkt hij al enkele maanden aan De Bertelaar, een eigen scheurkalender. “En ik had pech, want 2024 is een schrikkeljaar en dus had ik 366 blaadjes te vullen”, knipoogt de immer positieve Izegemnaar.