Van om ter snelst een foeder bouwen tot proeven van Rodenbach FruitAge-ijs: Brouwerij Rodenbach sluit 200ste verjaardag af met opendeur

Vorig jaar was het tweehonderd jaar geleden dat Alexander, Ferdinand, Pedro en Amalia Rodenbach de Roeselaarse brouwerij boven de doopvont hielden. Ondertussen is Rodenbach dé wereldreferentie in Vlaams roodbruin bier. Die bijzondere verjaardag vieren was vorig jaar niet makkelijk, maar toch lanceerde de brouwerij het boek ‘Rodenbach schenkt & schrijft geschiedenis’ en toostten ze op hun jubileum met het nieuwe biertje Rodenbach Red Tripel.

Maar nu corona zo goed als voorbij is, wil de brouwerij die bijzondere verjaardag vieren met het publiek en het doet op zondag 8 mei met een gratis opendeur. “De brouwzaal is het startpunt van het parcours”, weet PR- en communicatiemanager Peter Buelens. “Het traject loopt verder via de gistingszaal en de moutast, vervolgens wandel je door de indrukwekkende foederkelders. Hier voltrekt zich een maanden- en jarenlang rijpingsproces dat leidt tot de fruitige Rodenbach Classic, de meer complexe Rodenbach Grand Cru, de verfijnde Rodenbach Vintage en de afgeleide fruitbieren Rodenbach Fruitage, Rodenbach Alexander en Rodenbach Caractère Rouge.”

© Brouwerij Rodenbach

De foeders, indrukwekkende eikenhouten vaten waarin Rodenbach maandenlang rijpt, zijn essentieel in het brouwproces. Deze foeders worden nog altijd in de brouwerij vervaardigd en onderhouden. “Het leek ons wel leuk om rond deze foeders een animatie te ontwikkelen”, gaat Buelens verder. “Studenten van de houtafdeling van het VTI Roeselare maakten drie minifoeders die uit elkaar kunnen gehaald worden. Bezoekers kunnen het tijdens de opendeur tegen elkaar opnemen en om ter snelst een foeder in elkaar zetten. De buzzer, ook van VTI-makelij, die de snelste deelnemer activeert, maakt het fun-element compleet. Andere leerlingen ontwerpen dan weer een Rodenbach Instagram-fotohoek. Beloftevolle talenten van eigen bodem creëren zo een echte meerwaarde voor onze opendeur.”

© Brouwerij Rodenbach

Maar een bezoekje aan Brouwerij Rodenbach is natuurlijk niet compleet zonder je smaakpapillen te verwennen. “We trakteren onze bezoekers op een gratis degustatie aan de bar in de foederkelder of aan de FruitAge zomerbar, waar ‘Djembé agogo’ de zuiderse sfeer verzorgt. Tjop’s, gekend van het programma ‘Mijn pop-up restaurant’, staat garant voor ‘low and slow barbecue’ en serveert streetfoodgerechtjes vanuit een foodtruck. Ook het Roeselaarse Glace Gatée was enthousiast om mee te werken en ontwikkelde speciaal voor ons Rodenbach FruitAge-ijs. Verder kunnen we op Moederdag de mama’s niet met lege handen naar huis laten gaan. Zij krijgen een leuke attentie.” Ook wie thuis nog wil nagenieten, zal aan zijn trekken komen, want in de Rodenbach S-HOP kun je het jubileumboek en -bier kopen, maar ook heel wat andere bieren, geschenkverpakkingen en gadgets.

Op 8 mei is iedereen van 10 tot 18 uur welkom in Brouwerij Rodenbach in de Spanjestraat. Meer info op www.rodenbach.be.

© Brouwerij Rodenbach

© Brouwerij Rodenbach