Van middeleeuwse goedendag over obussen tot machinepistool van de nazi’s: gepensioneerde landbouwer krijgt jaar cel voor arsenaal aan wapens

De politie kreeg halfweg vorig jaar informatie over een 69-jarige man uit Staden. D.D. zou vergunningsplichtige wapens bij hem thuis hebben liggen en die wapens ook verkopen. Speurders troffen in de woning van de zestiger verschillende wapens aan. De grootste vondst deden ze echter bij een gepensioneerde landbouwer uit Roeselare, wiens naam ook in het onderzoek opdook.

De politie voerde huiszoekingen uit in een hangar van G.G. (58) en zijn woning. “Er bleek een groot arsenaal aan wapens te liggen”, vertelde procureur Marthe Boghaert in de Brugse rechtbank. “Het ging van een middeleeuwse goedendag tot een volautomatische MP40 met laders van de Wehrmacht.” Ook ontmijningsdienst DOVO werd ingeschakeld, aangezien G.G. ook een hele reeks obussen had liggen. “De beklaagde verklaarde dat hij ze uit de grond haalde in de Westhoek bij bouwactiviteiten. Levensgevaarlijk.”

Privécollectie

G.G. wist dat hij een vergunning moest hebben voor zijn wapens. “Ik heb echter nooit iemand kwaad gedaan. Ik wist zeker dat die obussen leeg waren. Er is echt niets gebeurd.” De gepensioneerde landbouwer legde uit dat hij al van jongs af aan geobsedeerd was door wapens. “Het was mijn privécollectie. Steeds verder is die gegroeid. De wapens werden na de huiszoeking in beslag genomen. Ik zal me daarbij neerleggen. Het is genoeg geweest.”

De rechter gaf de man een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. D.D. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg vijftien maanden, waarvan vijf met uitstel. Een 43-jarige man uit Houthulst kreeg achthonderd euro boete, waarvan de helft effectief, voor acht patronen voor een jachtgeweer die bij hem werden aangetroffen. De rechter beval de vernietiging van de wapens.

