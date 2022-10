Van middeleeuwse goedendag over obussen tot machinepistolen van de nazi’s: Gepensioneerde landbouwer riskeert jaar cel met uitstel na vondst van arsenaal aan wapens

Izegem Onderne­mers stellen minister Demir in gebreke in Ventilus­dos­sier: “Te weinig duidelijk­heid over impact op gezondheid van onze werknemers”

Een groep van dertig ondernemers stellen Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) officieel in gebreke omdat ze vinden dat ze tekort schiet in het Ventilusdossier. Ze willen tegen begin november horen of een volwaardig onderzoek naar een ondergronds traject nog kan en of bedrijven langs het tracé een vergoeding kunnen krijgen als er toch voor een bovengronds alternatief gekozen wordt.

25 oktober