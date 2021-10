Van horrorclown tot geflipte slager: griezels jagen bezoekers Roeselaarse carwash de stuipen op het lijf

Een Halloweenstoet of -feestje kennen we onderhand wel, maar een Halloween Carwash bleek toch een unicum in onze contreien te zijn. Zozeer zelfs dat het initiatief al vlug uitverkocht was. “We hebben in totaal honderdtwintig wagens mogen verwelkomen, meer konden we er niet bij krijgen”, vertelt verantwoordelijke Stefaan Vanlerberghe, die voor de gelegenheid zelf met een zwarte cap en groot mes passanten en automobilisten de schrik van hun leven trachtte te bezorgen.

“Al van bij het aanschuiven werden ze door onze als griezel verklede medewerkers opgewacht. Binnen in de carwash ging dat spektakel verder en we hebben zelfs een aparte griezelkamer gemaakt waar je te voet kon door wandelen. Nadien kon iedereen dan bekomen met een heerlijk kopje pompoensoep.” De familie Geldof was één van de velen die zich aan de griezelrit waagden. “Het was eens iets anders dan naar een horrorfilm kijken”, grappen ze. “Net omdat zo uniek was wilden we er zeker bij zijn en we hebben het ons niet beklaagd. Dit was een unieke ervaring.” De carwash is tevreden over het initiatief en denkt er over na het volgend jaar terug te organiseren.