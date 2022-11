Van het stoofvlees van topchef Tim Boury over flandriengerechten tot een pop-up van de man die ooit voor Julia ‘Pretty Woman’ Roberts kookte: Roeselare doet watertanden tijdens Week van de Smaak

Roeselare 7 bedrijven bundelen de krachten tegen burn-out

De burn-outpandemie neemt steeds groter wordende proporties aan: het aantal langdurige slachtoffers is de afgelopen vier jaar met 40% toegenomen, bijna 1 op 3 werkende Belgen loopt het risico op een burn-out en de helft daarvan staat op de rand van instorten. Ook in tijden van crisis is aandacht voor mentaal welzijn belangrijk. Dat hebben ze in Roeselare begrepen. Onder de noemer ‘Roeselaarse Coalitie tegen Burn-out’ bundelen zeven organisaties er de krachten in de strijd tegen stress en burn-out. Acerta, AZ Delta, De Lochting, Idewe, Liantis, Skyline Communications en Stad Roeselare slaan er op impuls van Avansa Mid- en Zuidwest de handen in elkaar om burn-out bespreekbaar te maken, tegen te gaan en vooral te voorkomen. Op 24 november vindt in Skyline Park een eerste open activiteit plaats waartoe werkgevers, HR-managers en al wie (mee) verantwoordelijk is voor welzijn op de werkvloer uitgenodigd worden. Er zal gepraat worden over oorzaken en remedies, over de gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever en over hoe een goede arbeidsorganisatie het verschil kan maken in de strijd tegen de uitputtingsziekte waar we allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgen. De avond start om 19.30 uur Inschrijven kan via avansa-mzw.be.

18 november