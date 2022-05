Van duidelijke regels voor aantrekkelijke winkelstraten tot subsidies om kwalitatieve winkels aan te trekken: Roeselare schakelt versnelling hoger als bekoorlijke shoppingstad

1.598 handelspanden die samen goed zijn voor een winkeloppervlakte van 229.047 vierkante meter en waarvan er 185, of 11,8%, leeg staan. Dat is kort en bondig de Roeselaarse retail in cijfers. Als we inzoomen op het kernwinkelgebied dan zijn er op vandaag 242 winkels permanent ingevuld, is er sprake van negen pop-ups, 28 leegstaande panden en drie gesloopte winkels. Bovendien mocht het centrum van de stad in 2021 18 nieuwe winkels en 7 pop-ups verwelkomen, dit jaar staat de teller al op 8 nieuwe winkels en 5 pop-ups. ”Ondernemen is onlosmakelijk deel van het Roeselaars DNA. Na twee coronajaren is onze economie in volle ontwikkeling. Vooral de handel en horeca leven op”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Aan de vooravond van Winkelnacht stelde we al een aantal acties voor. Nu vullen we die verder aan met gerichte beleidsbeslissingen.”