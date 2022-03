Van Digiepunt tot Digie aan huis: Roeselare wil echt iedereen op de digitale trein

Door de coronacrisis is de digitalisering van ons leven nog versneld. Mensen die over voldoende digitale toestellen en vaardigheden beschikken passen zich makkelijk aan. Een groep mensen loopt echter het risico om achterop te raken of uitgesloten te worden. Stad Roeselare probeert hier een antwoord op te bieden. In eerste instantie via het Digipunt@RSLopPost dat tweewekelijks open is tussen 13 en 16 uur langs de Brugesteenweg 44.“Via het Heartware-project van vzw Ondernemers voor een warm België ontving Roeselare 65 chromebooks die we zullen gebruiken in het Digipunt@RSLopPost”, steekt schepen Wenes van wal. “Deze vzw zamelt laptops in die wel nog werken, maar niet meer gebruikt worden. Elk toestel wordt klaargezet met nieuwe besturingssoftware en antivirussoftware. De toestellen worden ter beschikking gesteld van lokale organisaties en gemeentebesturen om in te zetten waar ze het meest nodig zijn.”

Volledig scherm Roeselare kreeg 65 chromebooks via het Heartware-project © Maxime Petit

Het Digipunt@RSLopPost komt tegemoet aan de vele digitale vragen. Op 24 maart is er trouwens een opendeur. “We ontvangen gemiddeld zo’n 20 bezoekers per openingsmoment”, weet Dimitri Lefere, medewerker van SAAMO. “We ondersteunen bezoekers in het bijbrengen van digitale kennis, vaardigheden en voorzien toestellen. We ontwikkelen en faciliteren vormingen op maat van de doelgroep via het laagdrempelig vormingsaanbod RSL op Post. Daarnaast gaan we ook outreachend te werk via ons mobiel digipunt om nieuwe mensen te bereiken en het Digipunt@RSLopPost bekend te maken.”

Hulp aan huis

Ook kenniscentrum ARhus versterkt deze initiatieven: via een bon van ‘Digie aan huis’, de digitale-klusjesdienst van ARhus, Kotee en Digie, krijg je een half uur digitale hulp aan huis. “Het bijbrengen en faciliteren van digitale vaardigheden behoort tot het vaste aanbod van ARhus”, zegt Bruno Daems. “Zo biedt het kenniscentrum computer- en printfaciliteiten en bijhorende ondersteuning. Op de kalender staan Digidoktersessies in samenwerking met Avansa Mid-en Zuidwest waarbij er uitleg wordt gegeven rond actuele ICT-thema’s zoals wachtwoordbeheer, het gebruik van apps, online veiligheid, ... Daarnaast organiseren we Digie Cafés waar je een 1-op-1 begeleiding krijgt. ‘Digie aan huis’ is er voor vragen of problemen die op locatie niet beantwoord kunnen worden.” “Zo kan je een wifi-router bij iemand thuis nu eenmaal niet configureren op café”, lacht Gene Vangampelaere, coördinator van Digie.