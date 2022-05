Van belevingsroute tot workshop met groenterestjes: Proef 100% Roeselare tijdens Week van de Korte Keten

RoeselareEen lekkere fietstocht langs tal van lokale producenten, een kookworkshop met groenterestjes, een Korte Keten lunchsuggestie in het ARhus Café,… Roeselare grijpt de Week van de Korte Keten, van 14 tot en met 22 mei, aan om de lokale producenten in de kijker te zetten. In het kader van de campagne ‘Gezond, dat smaakt!’ gaat extra aandacht voor gezonde, lokale voeding.

Roeselare trapte maandagmiddag de Week van de Korte Keten af op het de Coninckplein. Voor de gelegenheid combineerde de fietsende boerin Anja Beernaert, tweevoudig winnares op het BK wielrennen voor boeren en boerinnen, haar koerstenue met gummilaarzen en trok ‘boerende’ ex-coureur Wim Vansevenant een overall boven z’n wielertruitje. Tijdens de Week van de Korte Keten zet Roeselare namelijk lokale producten recht van bij de boer in de kijker via onder meer fietstocht. “Het blijft belangrijk om de mensen bewust te maken van het lokaal kopen”, opent schepen van landbouw Francis Debruyne (CD&V). “Lokaal geproduceerde producten zijn meer dan kwalitatief.” “Bovendien is het duurzamer, zorgt het voor een aangename winkelbeleving, steun je de lokale economie,…”, pikt toerismeschepen Matthijs Samyn (CD&V) in. “Het leek ons dan ook leuk om tijdens de Week van d Korte Keten ons stalen ros van stal te halen voor de fietsroute ‘Lekker betrapt!’”

Belevings- en proefroute

Deze bepijlde belevings- en proefroute van zo’n 35 kilometer brengt je op zondag 15 mei achter de schermen van lokale producenten. De start en aankomst ligt aan KOERS op het Polenplein en starten kan van 9.30 tot 14.30 uur. Bij de start krijg je een gevulde herbruikbare waterfles mee die je onderweg her en der kan vullen. “De tocht doet tien locaties aan”, weet schepen Samyn. “Je fietst door de dreef van het Klein Seminarie, brengt een bezoekje aan de honingbijen op de site van Roularta, neemt een kijkje bij Groenten &n Fruit Hoorne waar producten van eigen kweek worden verkocht, geniet van een pauze bij Ijscreaties Algoet, ontdekt de Texelschapen van schapenfokkerij ’t Hoveke, fietst door de proefvelden van Inagro, gaat langs bij Aardbeien Demaegt in Staden, mag binnenpiepen in de serres van Bert Verhelst die zowel aan sier- als groenteteelt doet en krijg je een rondleiding bij Pleurico waar biologische oesterzwammen en shiitaki worden gekweekt.” Deelnemen kost 10 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen vijf euro. Inschijven kan hier.

Gezond

Roeselare zet niet alleen de spots op lokale producten, maar ook op gezonde producten. “Met de campagne ‘Gezond, dat smaakt!’ informeren we de inwoners dit jaar over gezonde, duurzame voeding”, weet schepen van gezondheidsbeleid Michèle Hostekint (Vooruit). “Vandaar de keuze om aan de fietstocht een gezondheidsrally te koppelen. Op elk van de haltes is er een quizje rond gezonde voeding waarmee een gezonde sneukelmand te winnen is. Ook organiseren we op woensdagnamiddag 18 mei een gezonde kookworkshop: ‘Koken met Groenterestjes’. Deze is bedoeld voor kokkerellende (groot)ouders en kinderen en vindt plaats in De Lochting langs de Oude Stadenstraat.”

Ook in het ARhus Café trekken ze de lokale kaart. Je kan er heel de week letterlijk proeven van de Korte Keten dankzij de Korte Keten lunchsuggestie en via proevertjes ontdek je er ook hun lokale leveranciers. “En ook tijdens de Lokaalmarkt op vrijdag 20 mei is het tussen 15 en 19 uur genieten van gezonde proevertjes en kan je met al je vragen terecht bij een voedingsdeskundige”, besluit schepen Hostekint.

Meer op www.visitroeselare.be/weekvandekorteketen.