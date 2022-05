Vader (35) en zoon (21) slaan twee jongens en inboedel kort en klein: “Dachten dat dochter misbruikt werd”

De tienerzoon van de bewoner van het huis was in juni vorig jaar alleen thuis. Hij had gevraagd of een vriend die nacht mocht komen overnachten. Maar toen zijn vriend arriveerde, had hij een meisje mee. Het 13-jarig meisje was die avond weg geslopen van huis om samen met hen naar een film te kijken. De oma van het meisje merkte ineens dat ze weg was en sloeg alarm. Via Snapchat kon haar 21-jarige broer achterhalen op welk adres ze zat. Samen met zijn vader en een vriend trokken ze er naar toe. De tienerzoon deed open maar zei dat het meisje daar niet was. Daarop sloegen de vader en de broer zich een weg naar binnen. Toen de dochter en de andere jongen naar beneden kwamen, kreeg ook hij rake klappen. “Ze sloegen erop los en gooiden alles stuk dat ze tegenkwamen”, pleitte hun advocaat. “De hele inboedel moest eraan geloven.”