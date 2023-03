VABI zet urban gardening in de kijker tijdens Plant-en tuindag

Nooit te oud om te (defi)leren... Maria (92), Rosa en Ma­rie-Thérèse (90) showen strandmode: “Op onze leeftijd mogen we er nog best zijn, hé?”

“Wat vind je van mijn fleurige jurkje?”, knipoogt Maria (92), duidelijk haar charmes nog niet verloren. Ooit was ze boerin, nu is ze rusthuisbewoonster én volleerd fotomodel. Samen met twee andere gelegenheidsmannequins op leeftijd schittert Maria vanaf vandaag op sociale media in een reeks ‘pashokfilmpjes’ van een winkel in lingerie en strandkleding. Wij woonden de prachtige fotoshoot bij. “We zijn oud, maar niet out.”