Uitzonderlijk droog: gratis grondwater beschikbaar op werf Roelevard

Maar voor de inwoners van Roeselare hoeft de droogte momenteel geen probleem te zijn. Zij kunnen gebruik maken van opgepompt grondwater van het project Roelevard aan de Stationsdreef. Daar halen projectontwikkelaars Steenoven en ION sinds juni vorig jaar water uit de grond en staat het water klaar in oranje containers met de boodschap: “Veel emmertjes pompen, veel emmertjes water halen!” “Op de site staan twee gesloten containers”, duidt Bram Messiaen. “In de eerste container filteren we het bezinksel uit het grondwater. Dat water loopt dan over in de tweede container, van waaruit je het water kan aftappen. Momenteel maakt vooral de groendienst van de stad gebruik van het opgepompte water. Maar iedere inwoner kan er gerust water komen tappen. Let wel: het is geen drinkbaar water. Je kan het wel perfect gebruiken om je gazon te besproeien en je planten water te geven. Op die manier willen we een antwoord bieden aan de droogteproblematiek en willen we vermijden dat het grondwater gewoon geloosd wordt in de riolering.” De projectontwikkelaars zullen nog tot juni van dit jaar water oppompen op de Roelevardsite. Dat is nodig om de bouwput stabiel te houden tijdens de opbouw.