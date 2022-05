Uitstel, geen afstel. AZ Delta zwaait met twee jaar vertraging deuren open op Dag van de Zorg: “Wel veel handen te kort na corona”

RoeselareMet ruim twee jaar vertraging door de coronacris stelt AZ Delta Campus Rumbeke zich op zondag 15 mei naar aanleiding van de Dag van de Zorg voor aan het brede publiek. Terwijl geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen achter de schermen, hoopt het ziekenhuis vooral zelf dat er potentiële nieuwe werknemers over de vloer komen. “Na corona hebben we heel wat handen te kort in de zorg”, aldus verpleegkundig-paramedisch directeur Jan Hebbrecht.

Zo’n 7 jaar nadat de eerste steen gelegd werd, zou de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke op vrijdag 13 maart 2020 officieel geopend worden. Aansluitend, op zaterdag 14 en zondag 15 maart, was er een grote opendeur voorzien voor medewerkers en geïnteresseerden. Het enthousiasme voor het nieuwe ziekenhuis was enorm, want 17.000 mensen meldden zich aan.

Corona gooide echter roet in het eten. Vier dagen op voorhand was AZ Delta genoodzaakt om de opendeur te annuleren. Maar uitstel staat niet steeds synoniem met afstel en op zondag 15 mei, Dag van de Zorg, gooit de campus alsnog de deuren open. “We hebben wat geduld moeten hebben, maar het is toch met een gevoel van fierheid en blijheid dat we de campus eindelijk kunnen tonen”, vertelt Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur. “Al wordt het anders dan wat we twee jaar terug voorzien hadden. Toen was er sprake van een open setting, een uitgeruste campus die nog niet operationeel was. Nu is het ziekenhuis wel in gebruik.”

Volledig scherm Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur AZ Delta © Maxime Petit

Parcours

En dat maakt het organisatorisch niet makkelijker. “Opendeur of niet, de dagelijkse werking van het ziekenhuis loopt gewoon door en de patiënten moeten die dag even goed verzorgd worden als op een andere dag”, zegt Sofie Gellynck van de communicatiedienst van het ziekenhuis. “Zondag werken we met een bezoekersparcours dat het ziekenhuis doorkruist, maar hierdoor moesten we onder meer alternatieve looplijnen voor onze medewerkers uitwerken. Bijvoorbeeld voor als er sprake is van een spoedoperatie. Ook kunnen we niet alles meer laten zien. Denk maar aan het operatiekwartier en de corona-afdeling. Maar sowieso komen de bezoekers niet waar er patiënten verblijven.”

Vacatures

Maar wat is er dan precies wel te beleven? Via een uitgestippeld parcours ontdek je, met een mondmasker op, de verschillende medische diensten zoals radiologie en nucleaire geneeskunde, de nierdialyse, de kinderafdeling, de verloskamer, de geriatrie en je kan ook een kijkje nemen in leer- en innovatiecentrum RADar. “Het thema van de Dag van de Zorg is preventie en ook daar spelen we op in”, aldus Hebbrecht. “Zo leren bezoekers wat reanimatie inhoudt en leren we hen ook een beroerte te herkennen via de FAST-test. Daarnaast gaan we op zoek naar extra handen aan het bed. Nu het aantal covidpatiënten sterk gedaald is en we opnieuw kunnen overschakelen op reguliere zorg ervaren we dat we heel wat handen te kort hebben. We hebben dan ook tal van openstaande vacatures. Die willen we extra in de kijker zetten en ook tonen dat hoewel AZ Delta een groot ziekenhuis is, het een familiare werkomgeving is.” Het ziekenhuis is op vandaag onder andere op zoek naar verpleegkundigen voor het operatiekwartier en de afdelingen neurologie en sp-hart-long.

Zoektocht

Er is tot slot ook aan de kinderen gedacht. Mascotte bAZuul loodst hen door het ziekenhuis via een zoektocht en er is ook animatie zoals het bAZuulhinkelspel. Op vandaag zijn er al 2.000 personen ingeschreven om een kijkje achter de schermen van AZ Delta te nemen. Je aanmelden doe je via events.azdelta.be/Dagvandezorg/nl/registratie#/register/details. Nog in Roeselare kan je trouwens op de Dag van de Zorg een bezoek brengen aan de assistentiewoningen in residentie Binnenhof langs de Sint-Michielsstraat, Dienstencentrum Ten Elsberge en de keuken van Kotee langs de Mandellaan en de serviceflats van Zilverschoon in de Beversesteenweg. Meer via https://www.dagvandezorg.be/.

