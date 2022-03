Uitje naar Ieperse WRC-rally eindigt met botsing tegen paal: rijverbod voor vluchtmisdrijf

J. (25) keerde op vrijdag 13 augustus rond middernacht terug naar huis. Hij zette zijn broer thuis af en reed dan naar de woning van zijn ouders, waar J. nog woont. Maar even later liep het verkeerd. De student verloor de controle over zijn stuur en reed een verlichtingspaal aan. Die viel om en kwam in de gracht terecht. “Daarop belde hij een takeldienst, maar niet de politie”, zegt het openbaar ministerie. “Het duurde tot zondag rond 15 uur voor hij melding maakte van het ongeval.”

Wel degelijk vluchtmisdrijf

J. werd dan ook vervolgd voor vluchtmisdrijf, maar volgens zijn advocaat was dat niet de bedoeling van de jongeman. “De wagen waar mijn cliënt mee reed, was eigendom van het bedrijf van zijn vader. En dus belde hij met zijn vader, in de veronderstelling dat hij voor een oplossing zou zorgen. Het was inderdaad verkeerd om pas laat de politie in te lichten, maar mijn cliënt had niet de intentie iets te verzwijgen.”