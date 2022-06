Uitgebreid cameranetwerk blijkt een troef: “Bijna dagelijks nieuwe informatie in lopende dossiers dankzij analyse van beelden”

Rumbeke Rusthuis De Zilverberg organi­seert wereldfes­ti­val

Dankzij ‘Vivial… Muziek die verbindt’ maakten de bewoners van het Rumbeekse rusthuis De Zilverberg de voorbije maanden een wereldreis dankzij verschillende internationale cultuurweken. Als kers op de taart vindt op 23 juni vanaf 14 uur het wereldfestival Vivial plaats in de tuin van het rusthuis in de Knokuilstraat. Het wordt een samensmelting van het beste uit de voorbije maanden. Iedereen is welkom om te proeven van de Filipijnen dankzij de stokkendans en loempia’s, kan zich even in Afrika wanen via Afrikaanse dans en een djembé workshop en ontdekt er de Balkan via volksdans en een optreden van Spiegelei inc. Tot slot is ook ons eigen België er vertegenwoordigd met volksspelen en frietjes.

