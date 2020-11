Uitbater verontwaardigd dat zelfs contactloze, automatische carwash opnieuw dicht moet: “Virusveiliger kan het niet, begrijpe wie kan”

RoeselareDe familie Vander Stichele, zaakvoerders van een tankstation, broodjeszaak en carwash langs de Meiboomlaan in Roeselare, is teleurgesteld. Door de verstrenging van de coronamaatregelen mogen bij hen opnieuw geen auto’s meer gewassen worden. “Zelfs onze contactloze, automatische carwash moest dicht. Virusveiliger dan dat bestaat nochtans niet”, klinkt het.

Tijdens de eerste lockdown gingen zowel de self-carwash als de automatische wasstraat van de familie Vander Stichele verplicht op slot. “Dat was niet fijn, maar we hebben er ons bij neergelegd omdat de lijn die toen door de overheid getrokken werd, veel consequenter was dan nu”, zegt Bert Vander Stichele. “Niet-essentiële verplaatsingen mogen vandaag nog, wassalons kunnen openblijven, herstellingen en onderhoud van wagens zijn evenmin verboden, maar carwashes moeten dicht. Dat snappen we nog enigszins als het over onze self-carwash gaat. Daarbij moet de klant de drukspuit vasthouden en zou er dus in theorie een risico op overdracht van het virus kunnen zijn. Maar dat argument gaat niet op voor onze automatische wasstraat. Veiliger dan dat bestaat niet.”

Volledig scherm De familie Vander Stichele uit Roeselare heeft affiches opgehangen om klanten op de hoogte te brengen van de verplichte sluiting. © Hans Verbeke

Perfect coronaproof

Bert heeft argumenten te over om aan te tonen dat automatische wasstraten zoals die van hem en zijn familie perfect coronaproof zijn. “Alle voorzorgsmaatregelen werden bij ons op elk moment rigoureus opgevolgd. Afstand houden, is geen probleem, dankzij de ruime openingsuren (dagelijks van 7 tot 22 uur, red.) en het feit dat er maar twee auto’s tegelijk kunnen gewassen worden”, somt hij op. “Klanten hebben geen fysiek contact met ons of andere klanten. Iedereen blijft in z’n eigen bubbel of, beter nog, blijft gewoon zitten in de wagen. De poorten staan constant open en er is ventilatie. Betalen gebeurt contactloos. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.”

Volledig scherm De self-carwash van de familie Vander Stichele langs de Meiboomlaan in Roeselare is gesloten door de verstrengde coronamaatregelen. © Hans Verbeke

Aanzienlijk omzetverlies

Bert beseft dat zijn argumenten de verplichte sluiting van automatische wasstraten niet ongedaan zullen maken. “Maar het is belangrijk dat ons verhaal verteld wordt. We hebben de indruk dat er voor ondernemingen als de onze niet goed werd nagedacht bij het vastleggen van de restricties. Dat is bijzonder jammer. Een verplichte sluiting gaat gepaard met aanzienlijk omzetverlies dat lang niet gecompenseerd wordt door steunmaatregelen van de regering”, besluit hij.